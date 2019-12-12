iPhone 11 і автокрісла: що найчастіше українці купували в 2019 онлайн

В той час, як в Україні в 2019 році найчастіше шукали останній сезон серіалу "Гра престолів",, а також цікавилися Президентом Володимиром Зеленським і російською актрисою Анастасією Заворотнюк, серед покупок українців найбільше цікавив iPhone 11.

Про це свідчать дані моніторингу пошукової системи Google Україна.

Ще однією популярною покупкою серед українців виявилося автокрісло, після того, як Верховна Рада зобов'язала водіїв возити дітей на спеціально обладнаних місцях.

Трійку лідерів серед покупок замикають авіаквитки. Запит "МАУ квитки" посів третю позицію рейтингу.

Топ-10 покупок українців в 2019:

iPhone 11 Автокрісло МАУ квиток Укрзалізниця квиток Бустер IQOS Вентилятор Україна Португалія квитки Електросамокат Міні-кондиціонер

Як повідомляли Українські Новини, пошуковик Google зібрав статистику переглядів за весь 2019 рік і оприлюднив рейтинг найбільш популярних запитів в усьому світі, створивши відео з найпопулярнішими моментами.

Водночас в Україні в 2019 році найпопулярнішим відео на YouTube стала пародія на хіт "Плакала".