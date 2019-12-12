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12 грудня 2019, четвер, 12:42 121
Зовнішня політика 2019-12-12T14:30:02+02:00
Українські Новини
Перших російських пропагандистів пустили в Київ після запрошення Зеленського

Перших російських пропагандистів пустили в Київ після запрошення Зеленського

Ярина Вацяк
Володимир Зеленський, прогандисти, російські ЗМІ, Телеканал Звезда

Після того, президент України Володимир Зеленський запросив російських пропагандиста Соловйова та всіх бажаючих відвідати Київ, до столиці приїхали перші представники російського пропагандистського телеканалу "Звезда".

Знімальна група вже записала і оприлюднила відео з центру Києва.

"Наша знімальна група летить в Київ. Пан президент Володимир Зеленський на прес-конференції сам запросив журналістів у гості. Ми вирішили перевірити, чи тримає він обіцянки, чи пропустять нас через митницю. Поруч зі мною оператор в повному спорядженні - техніка і мікрофон з нашим логотипом", - розповіла кореспондент "Звезды" Діана Сіразі.

На сайті телеканалу зазначається, що раніше, щоб потрапити в Київ, журналісти придумували причини - говорили, що їдуть на концерт, на побачення або що чекає хвора бабуся.

"Ну ось ми і в центрі Києва! Я на Майдані. Правда, поки незрозуміло - чи всім російським журналістам відкрили шлях і чи це надовго?" - передає з Києва кореспондент "Звезды".

Як повідомляли Українські Новини, пропагандист Соловйов, якого Зеленський запрошував на Донбас, поскаржився, що йому туди заборонений в'їзд.

Раніше Кремлівський пропагандист зганьбився з фейковим фото Путіна на G20. Також російський пропагандист Дмитро Кисельов повернувся з окупованого Криму з розбитим обличчям.

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