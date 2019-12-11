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11 декабря 2019, среда, 08:28 957
Политика 2019-12-11T10:19:53+02:00
Українські Новини
Пропагандист Соловьев, которого Зеленский приглашал на Донбасс, пожаловался, что ему запрещен туда въезд

Пропагандист Соловьев, которого Зеленский приглашал на Донбасс, пожаловался, что ему запрещен туда въезд

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Владимир Соловьев, война на Донбассе, Запрет въезда, Владимир Зеленский
Соловьев. Фото: theins.ru
Соловьев. Фото: theins.ru

Российский пропагандист Владимир Соловьев ответил на приглашение президента Владимира Зеленского посетить Донбасс. Комментарий прозвучал в его программе Вечер с Владимиром Соловьевым, передает РИА Новости в среду, 11 декабря.

Соловьев сказал, что ему запрещен въезд в Украину и предложил Зеленскому сделать с ним интервью.

Пропагандист пригласил украинского президента посетить Донецк. По его словам, Путин, в отличие от украинского, якобы думает о людях, о чем говорил во время нормандского саммита.

Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита нормандской четверки в Париже пригласил Соловьева на Донбасс.

"В Станице Луганской, в Петровском, в Золотом, где мы разводили войска, я приезжал и говорил с жителями оккупированного Донбасса, работающих... квартира у них на оккупированной части, а работают они в школе у ​​нас, в Украине, или наоборот. Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев (Владимир - российский пропагандист - ред.) - весело рассказывает в Москве, что происходит - а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Brioni, или что там, ни запачкаете", - сказал Зеленский.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.

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