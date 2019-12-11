Пропагандист Соловьев, которого Зеленский приглашал на Донбасс, пожаловался, что ему запрещен туда въезд

Российский пропагандист Владимир Соловьев ответил на приглашение президента Владимира Зеленского посетить Донбасс. Комментарий прозвучал в его программе Вечер с Владимиром Соловьевым, передает РИА Новости в среду, 11 декабря.

Соловьев сказал, что ему запрещен въезд в Украину и предложил Зеленскому сделать с ним интервью.

Пропагандист пригласил украинского президента посетить Донецк. По его словам, Путин, в отличие от украинского, якобы думает о людях, о чем говорил во время нормандского саммита.

Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита нормандской четверки в Париже пригласил Соловьева на Донбасс.

"В Станице Луганской, в Петровском, в Золотом, где мы разводили войска, я приезжал и говорил с жителями оккупированного Донбасса, работающих... квартира у них на оккупированной части, а работают они в школе у ​​нас, в Украине, или наоборот. Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев (Владимир - российский пропагандист - ред.) - весело рассказывает в Москве, что происходит - а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Brioni, или что там, ни запачкаете", - сказал Зеленский.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.