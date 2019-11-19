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19 ноября 2019, вторник, 07:55 112 Документ
Кабмин 2019-11-19T07:55:01+02:00
Українські Новини
Малюська в октябре получил почти "голую" ставку

Малюська в октябре получил почти "голую" ставку

зарплаты чиновников, Денис Малюська, зарплаты Кабмина
Денис Малюська. Фото: brdo.com.ua
Денис Малюська. Фото: brdo.com.ua

Заработная плата Министра юстиции Дениса Малюськи за октябрь составила составила 19 926 гривен, его замов - от 29,3 тыс. до 36,8 тыс. гривен

Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Малюське в октябре, составила 19 926 гривен, из них должностной оклад – 16 000 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 3 200 гривен, индексация - 726 гривна.

После удержания налогов и сборов он получил 16 040 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Евгения Горовца составила 36 440 гривен, заместителей Александра Банчука – 32 562 гривны, Андрея Гайченко – 31 462 гривны, Валерии Коломиец – 29 392 гривны, Ивана Лищины – 36 859 гривен и Ольги Онищук – 32 397 гривен.

При этом в минюсте не предоставили информацию о зарплате государственного секретаря министерства Анны Буяджи.

Как сообщали Українськi Новини, новый министр юстиции Малюська голосовал за назначение себя на должность.

Ранее Генпрокуратура провела обыски в Министерстве юстиции.

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