Обвал курсу гривні та інфляція в 5,3%: прогноз для України на наступний рік

В той час, як НБУ вчергове зміцнив курс гривні 12 грудня, група ICU прогнозує уповільнення зростання ВВП в 2020 до 3,2% при інфляції 5,3% і курсі гривні 25-25,5 UAH/USD на кінець року.

Про це йдеться в матеріалах ICU, передають Українські Новини.

"Зростання реального ВВП в Україні у 2-3 кварталах 2019 перевищив 4%... Водночас, охолодження зовнішніх ринків тисне на темпи зростання промислового виробництва, і це негативний вплив продовжиться і в 2020 році. Все ще високі погашення зовнішнього боргу будуть перешкоджати уряду істотно стимулювати споживчий та інвестиційний попит. Зниження обсягів транзиту російського природного газу буде додатково стримувати зростання. Ми очікуємо, що зростання реального ВВП сповільниться до 3,2% в 2020 році з 3,7% в 2019 році", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що сприятливі світові ціни на сировинні товари (нафта, газ, сталь, руда, зернові), рекордний урожай зерна і зростання приватних грошових переказів допомагають Україні скоротити дефіцит поточного рахунку до 2,7% ВВП в 2019.

Однак більш складні зовнішні ринки і зменшення транзиту газу збільшать дефіцит поточного рахунку до 3% ВВП в 2020 році.

Незважаючи на це зростання, гривня має закінчити 2020 на відносно сильних позиціях в діапазоні 25-25,5 UAH/USD.

Більш того, за підтримки додаткових іноземних інвестицій в гривневі ОВДП, національна валюта може зміцнитися до 22-23 UAH/USD до кінця 1 півріччя 2020.

Інфляція має становити 5,2% до кінця 2019 завдяки сильній гривні, низькими цінами на нафту і газ та чергового рекордного врожаю зерна.

В 2020 році низькі ціни на енергоносії разом з жорсткою фіскальною політикою і все ще високими процентними ставками продовжать гальмувати інфляцію.

"Ми очікуємо інфляцію в 5,3% на кінець 2020 року. Очікуване нами подорожчання гривні в 1 півріччі 2020 році додатково сповільнить зростання споживчих цін. Однак вплив валютного курсу на інфляцію може перетворитися в від'ємне вже в другому півріччі, коли гривня імовірно почне своє ослаблення", - відзначають експерти ICU.

Як повідомляли Українські Новини, 11 грудня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 грудня, на 0,07 коп. до 23,6892 UAH/USD.

Раніше в НБУ пояснили, що відбувається на валютному ринку.