У США перенесли розгляд "пекельних санкцій" проти Росії

В той час, як Конгрес США затвердив санкції проти Північного потоку-2, Комітет із зовнішніх зв'язків Сенату США відклав голосування за законопроект, відомий як "санкції з пекла", що передбачає покарання РФ за втручання у вибори в 2016 році.

Про це повідомляє 112.uа з посиланням на The New Your Times і Bloomberg.

Видання повідомляє, що 11 грудня комітет не розглядав закон про захист американської безпеки від кремлівської агресії від 2019 року, відомий як DASKA. Проект закону був представлений у лютому сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і Бобом Менендесом, головним демократом у групі з міжнародних відносин.

Причина скасування голосування за документ полягає в тому, що один з авторів законопроекту, сенатор Ліндсі Грем, не зміг бути присутнім на засіданні комітету, оскільки в цей час він головував на слуханнях у Судовому комітеті.

Голова комітету із зовнішніх зв'язків, сенатор-республіканець Джим Ріш, сказав, що комісія розгляне проект закону DASKA наступного тижня. Однак помічники конгресменів повідомили, що розгляд документу може бути відтермінований до наступного року.

Закон про захист американської безпеки від кремлівської агресії передбачає створення нового офісу із захисту кіберпростору в Державному департаменті. Він обмежить будь-які спроби усунути США з НАТО.

Санкції DASKA будуть спрямовані на російські банки, які підтримують зусилля щодо втручання в іноземні вибори, кіберсектор країни, новий суверенний борг, а також осіб, які, як вважається, сприяють незаконній і корупційній діяльності, прямо або побічно, від імені президента Росії Володимира Путіна.

Грем і Менендес спочатку представили законопроект у серпні 2018 року, але ця пропозиція не дістала підтримки через побоювання з приводу непередбачуваних економічних наслідків та складності ухвалення законодавства, яке Трамп не підтримує.

