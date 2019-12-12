Бомжи, импорт электричества из РФ и самоуправление в "Л/ДНР": чем займется Рада в четверг

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит законопроект №2569 о продлении действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2020 года включительно.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Далее Рада рассмотрит проекты постановлений (2233-П и №2047-д-П) об отмене принятия законов о запрете импорта электроэнергии из России по двухсторонним договорам и об отмене необходимости внесения информации об оценке имущества в единую базу при посредничестве электронных площадок, а также проект постановления №2302 о создании временной следственной комиссии о нападении на активистов.

Во 2-м чтении парламент рассмотрит законопроекты №2299 о введении возможности регионального заказа в вузах и №2172 об отмене наказания за несущественные нарушения при проверках непищевой продукции, в 1-м чтении - законопроект №2412 о разведке и соответствующие изменения в связи с его принятием (законопроект №2414).

Кроме того, на рассмотрении в целом указаны законопроекты №0932 о разрешении негосударственным организациям создавать учреждения для бездомных, №0933 об оформлении удостоверяющих личность документов проживающим в зоне АТО по месту обращения, №0885 о беспрепятственном доступе представителей Международного комитета Красного Креста к арестованным, №2317 об акцизном налоге, №0874 об озоноразрушающих веществах, №0875 о мониторинге выбросов парниковых газов и №1233 об уменьшении штрафов за нарушение норм трудоустройства.

Как сообщали Українськi Новини, 13 ноября, Верховная Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении, а в декабре в повестке дня Рады - рассмотреть этот документ во втором чтении.

Ранее Верховная Рада обнародовала повестку на декабрь.

Тем временем, "свободовцы" побили "слугу народа": в Раде произошла драка из-за рынка земли.