Зеленський і Заворотнюк: кого найчастіше шукали українці в Google

В той час, як найпопулярнішим запитом серед українських користувачів Google став "Гра престолів 8 сезон", серед людей, якими цікавилися в Україні, став президент Володимир Зеленський.

Про це свідчать дані аналізу пошукових запитів, повідомляє компанія Google Україна.

Так, у категорії "Персона", крім Володимира Зеленського, українці найчастіше шукали інформацію про Анастасію Заворотнюк та Петра Порошенка.

Крім того, користувачі Google цікавилися артистами MARUV, Потапом і Біллі Айліш. З людей, які пішли від нас у 2019 році, найбільше запитів було про російську співачку Юлію Началову, реп-виконавця Децл і фешн-директора московського Цуму Алла Вербер.

Персона:

Володимир Зеленський Анастасія Заворотнюк Петро Порошенко MARUV Потап Ігор Смешко Ігор Коломойський Біллі Айлиш Валерій Легасов Алла Мазур

Як повідомляли Українські Новини, компанія Google зібрала статистику переглядів за весь 2019 рік і оприлюднила рейтинг найбільш популярних запитів в усьому світі, створивши відео з найбільш популярними моментами.

Тим часом, найпопулярнішим відео на YouTube серед українців за 2019 рік стала пародія на хіт "Плакала".