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11 декабря 2019, среда, 18:56 223
Президент 2019-12-11T19:30:01+02:00
Українські Новини
Зеленский сократил штат Госуправления делами

Зеленский сократил штат Госуправления делами

Анна Рудык
Госуправление делами, Владимир Зеленский, Сокращение персонала
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сократил предельный штат Государственного управления делами (ГУД) на 10 работников - со 165 до 155.

Об этом говорится в указе №895 от 11 декабря, передают Українськi Новини.

"Постановляю утвердить предельную численность работников Государственного управления делами в количестве 155 штатных единиц", - сказано в нем.

При этом Президент признал утратившим силу положение указа от 2012 года, которым предельная численность штата ГУД ограничивалась 165 сотрудниками. 

Как сообщали Українськi Новини, консультант Зеленского по протоколу, помощник Симоненко и экс-директор "Артека" проходят конкурс на руководство ДУСей.

Ранее, 1 августа, Зеленский назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами.

Тем временем Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на должность заместителя руководителя Государственного управления делами с окладом в 29 029 гривен. Для занятия должности необходимо иметь ученую степень не ниже магистра, а также опыт работы на государственных должностях не меньше 7 лет.

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