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04 декабря 2019, среда, 19:37 572
Общество 2019-12-04T20:45:02+02:00
Українські Новини
Больных гриппом в Украине становится все больше: из них 69% дети

Больных гриппом в Украине становится все больше: из них 69% дети

Минздрав, Болезнь, ОРВИ, Грипп
Грипп
Грипп

170,95 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями 25 ноября - 1 декабря.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"За прошедшую неделю ОРВИ заболели 170 950 человек, из них 69% дети. Интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 447,1 на 100 000 населения, что на 6% меньше уровня эпидемического порога по Украине", - говорится в нем.

Согласно сообщению, зарегистрированы 13 случаев гриппоподобного заболевания и 38 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.

По результатам лабораторного исследования получены 2 положительных результата: определены вирус гриппа типа A (H3) и парагрипп.

В стране зафиксировано спорадическое географическое распространение гриппа. В течение прошлой недели против гриппа вакцинированы 16 635 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 193 882 человека.

С начала эпидемического сезона не зарегистрирован ни один летальный случай вследствие гриппа.

Ранее Супрун рассказала, как лечить грипп

  • для лечения гриппа или простуды с осложнениями нужно использовать противовирусные лекарства - такие как озельтамивир, занамивир и балоксавир, но только в том случае, если их прописал врач;
  • препараты, которые уменьшают кашель или боль в горле, лишь на время могут улучшить состояние;
  • сбивать температуру взрослым необходимо только в том случае, если она поднялась до 38,5 градусов и выше, при этом используя парацетамол или ибупрофен;



Как сообщали Українськi Новини, 159 тыс. человек заболели гриппом 18-24 ноября.

Также Минздрав спрогнозировал, что зимой почти 6 млн человек в Украине могут переболеть гриппом

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