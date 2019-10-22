Эпидемия гриппа: мифы и симптомы заболевания

Одной из распространенных осенних проблем является массовое заболевание людей гриппом. О мифах и симптомах болезни рассказали в Министерстве здравоохранения.

В частности, главный миф заключается в том, что большинство людей отказываются от вакцины при отсутствии противопоказаний. От гриппа необходимо вакцинироваться каждый год, и делать это рекомендуется в сезон от осени до весны.

В первоначальной или легкой форме симптомы гриппа могут держаться от 3 до 7 дней у взрослого человека, при условии отсутствия хронических болезней. Если же грипп наблюдается у ребенка, болезнь может прогрессировать до 2х недель.

Грипп можно лечить антибиотиками

Прежде всего, грипп - это вирусное заболевание, и для его лечения назначают противовирусные аппараты, которые не лечат грипп сразу, однако способствуют более быстрому выздоровлению. Назначение противовирусных препаратов должно происходить исключительно врачом, который сможет оценить потенциальную пользу и риск от такого назначения.

Антибиотики, в свою очередь, обладают способностью подавлять функционирование или убивать бактерии и определенные микроорганизмы, потому назначать для лечения гриппа антибиотики - категорически не рекомендуется.

Отмечается, что в Украине зарегистрировано 2 эффективных препарата, содержащие действующие вещества,а именно: занамивир и осельтамивир. Применение других противовирусных препаратов не рекомендуется согласно современным рекомендациям.

Переболеть гриппом - то же, что и переболеть тяжелой формой простуды

Грипп значительно опаснее простуды, особенно в тяжелой форме. В отличие от симптомов простуды, симптомы гриппа возникают внезапно и проявляются в более острой форме. Как правило, это резкое повышение температуры тела (более 38 ° С), головная боль, боль в мышцах, боль в горле, кашель, насморк.

Чеснок и лук защищают от гриппа

Для профилактики гриппа чеснок и лук - средства противопоказаны. Более того, они могут спровоцировать проблемы со здоровьем. Здесь есть сразу два мифа: пары чеснока и лука обеззараживают воздух и большое количество лука и чеснока сделают организм неуязвимым к вирусам. Первое - пары чеснока не могут обеззаразить воздух в комнате, но их насыщенный запах может спровоцировать кашель и спазм бронхов. Второе - чрезмерное употребление чеснока (как и лука) может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Чай с малиной и куриный бульон помогут быстрее выздороветь

Известно, что во время заболевания гриппом, медики рекомендуют людям много пить. Теплый чай или куриный бульон - это также источник жидкости для организма. Кроме того, это поможет на время успокоить боль в горле. Но на этом их действия заканчиваются. Ни суп, ни бульон не помогут быстрее выздороветь от гриппа.

Витамин С - прекрасное средство для профилактики гриппа

Многие утверждают, что ежедневный прием пищевых добавок или продуктов, содержащих витамин С - это замечательный метод профилактики гриппа. Однако стоит помнить, что нет никаких доказательств эффективности этого метода.

Осложнения от болезни являются последствиями ее игнорирования, и в некоторых случаях могут привести к смерти. Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала на своей странице в Facebook о категориях людей, наиболее склонных к заболеванию гриппом.

- Дети в возрасте от 6 месяцев до 8 лет. В целом они болеют гриппом в 30-40% чаще по сравнению с 10-15% среди взрослых. Грипп может вызвать у детей тяжелые последствия: пневмонию, энцефалопатию, обезвоживание, болезни сердца. Детям с хроническими болезнями вакцинация критически важна. Детей впервые вакцинируют от гриппа дважды, с интервалом в 28 дней. Младенцев до 6 месяцев не вакцинируют, но тогда все вокруг должны быть привиты от гриппа.

- Люди старше 65 лет. Для них грипп также опасен осложнениями, среди которых бронхит и пневмония. Пневмония - серьезное осложнение. Если ее не лечить, бактерии могут попасть в кровь и нарушать работу органов. Эта легочная инфекция может привести к скоплению жидкости в легких или абсцесса легких, а также иметь фатальные последствия.

- Беременные женщины и женщины до двух недель после родов. Беременные женщины имеют большую вероятность развития осложнений, особенно во втором и третьем триместрах. Женщины, которые находятся в двух неделях после родов, также имеют больше шансов на развитие осложнений. Кроме того, вирусные заболевания во время беременности могут влиять на развитие мозга ребенка. Например, в 4 раза увеличивать риск биполярного расстройства.

-Люди с ослабленным иммунитетом. Это болезни и состояния организма, при которых иммунитет после введения вакцины может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных, при употреблении больших доз стероидных гормонов, при употреблении лекарств, подавляющих иммунитет, при отдельных врожденных иммунодефицитах).

-Люди, у которых есть хронические заболевания - астма, сердечные-сосудистые болезни, болезни почек, печени, диабет, хроническое обструктивное заболевание легких. Для них грипп может стать фатальным.

- Люди, страдающие ожирением, с индексом массы тела 40 и выше.

Люди, которые живут большими группами (к примеру, дома престарелых и других учреждениях помощи) и те, которые с ними работают (медработники).

Вакцинация против гриппа является надежной защитой этой осенью. Следует помнить, что вакцинироваться необходимо каждлый год для избежания заражения вирусом.

Как сообщали Українські Новини, с начала 2019 года 5 человек скончались от гриппа в Украине.

Кроме того, в 2018 году в период с 15 по 21 октября гриппом и ОРВИ заболело 142, 814 тыс человек.