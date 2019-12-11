Кількість хворих на грип в Україні зростає: як лікувати простудні захворювання та ГРВІ

В той час, як вчені з США попередили про спалах грипу цієї зими по всьому світу, який не спостерігався вже 15 років, в Україні 173 тис. осіб захворіли на грип 2-8 грудня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"За минулий тиждень (2-8 грудня) на ГРВІ захворіли понад 173 тис. осіб, з них 69% - діти", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, зареєстровано 24 випадки грипоподібного захворювання (ГПЗ) та 19 випадків важкої гострої респіраторної інфекції.

За результатами лабораторного дослідження 15 зразків матеріалів хворих на ГПЗ отримано 2 позитивні результати: визначено віруси грипу типу А (Н1) pdm09 і B.

У більшості регіонів України минулого тижня активність грипу та ГРВІ перебувала на неепідемічному рівні, а у Вінницькій, Донецькій і Чернівецькій областях відзначена низька епідемічну активність грипу та ГРВІ.

Протягом минулого тижня проти грипу вакциновано понад 14 тис. осіб, а з початку жовтня щеплення зробило понад 208 тис. чоловік.

Раніше Супрун розповіла, як лікувати грип:

для лікування грипу або застуди з ускладненнями потрібно використовувати противірусні ліки - такі як озельтамівір, занамівір і балоксавір, але тільки в тому випадку, якщо їх прописав лікар;

препарати, які зменшують кашель або біль у горлі, лише на час можуть поліпшити стан;

збивати температуру дорослим необхідно тільки в тому випадку, якщо вона піднялася до 38,5 градусів і вище, при цьому використовуючи парацетамол або ібупрофен.

Як повідомляли Українські Новини, 170,95 тис. осіб захворіли грипом та гострими респіраторно-вірусними захворюваннями 25 листопада - 1 грудня.

З початку 2019 року 5 осіб померли від грипу.

Також раніше повідомлялося про міфи і симптоми захворювання на грип.