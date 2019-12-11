підписатися на розсилку
23.5 23.8
25.85 26.4
˟
11 грудня 2019, середа, 16:00 34
Суспільство 2019-12-11T17:30:02+02:00
Українські Новини
Кількість хворих на грип в Україні зростає: як лікувати простудні захворювання та ГРВІ

Кількість хворих на грип в Україні зростає: як лікувати простудні захворювання та ГРВІ

Надежда Комендантова
ГРВІ, Грипп
Грип. Фото: 6264.com.ua
Грип. Фото: 6264.com.ua

В той час, як вчені з США попередили про спалах грипу цієї зими по всьому світу, який не спостерігався вже 15 років, в Україні 173 тис. осіб захворіли на грип 2-8 грудня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"За минулий тиждень (2-8 грудня) на ГРВІ захворіли понад 173 тис. осіб, з них 69% - діти", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, зареєстровано 24 випадки грипоподібного захворювання (ГПЗ) та 19 випадків важкої гострої респіраторної інфекції.

За результатами лабораторного дослідження 15 зразків матеріалів хворих на ГПЗ отримано 2 позитивні результати: визначено віруси грипу типу А (Н1) pdm09 і B.

У більшості регіонів України минулого тижня активність грипу та ГРВІ перебувала на неепідемічному рівні, а у Вінницькій, Донецькій і Чернівецькій областях відзначена низька епідемічну активність грипу та ГРВІ.

Протягом минулого тижня проти грипу вакциновано понад 14 тис. осіб, а з початку жовтня щеплення зробило понад 208 тис. чоловік.

Раніше Супрун розповіла, як лікувати грип:

  • для лікування грипу або застуди з ускладненнями потрібно використовувати противірусні ліки - такі як озельтамівір, занамівір і балоксавір, але тільки в тому випадку, якщо їх прописав лікар;
  • препарати, які зменшують кашель або біль у горлі, лише на час можуть поліпшити стан;
  • збивати температуру дорослим необхідно тільки в тому випадку, якщо вона піднялася до 38,5 градусів і вище, при цьому використовуючи парацетамол або ібупрофен.

Як повідомляли Українські Новини, 170,95 тис. осіб захворіли грипом та гострими респіраторно-вірусними захворюваннями 25 листопада - 1 грудня.

З початку 2019 року 5 осіб померли від грипу.

Також раніше повідомлялося про міфи і симптоми захворювання на грип.

Більше новин про: ГРВІ Грипп

Архів
Новини
Умови реструктуризації "зеленого" тарифу погоджені з операторами галузі, - депутат 16:56
Від реструктуризації "зеленого" тарифу "Гарантований покупець" заощадить до 2,5 млрд грн на рік, - ЗМІ 16:55
Малевич і Лобановський - інститут національної пам'яті буде прославляти нових героїв, які об'єднують людей 16:44
Законопроєкт №2543 вирішує ключові проблеми сектору відновлювальної енергетики, – заява ЄБА 16:41
У екс-депутата Микитася провели обшуки 16:33
більше новин
Якщо НБУ девальвує гривню до 27 - Україна легше переживе світову фінансову кризу 2020 року, - Ukraine Economic Outlook 09:01
"Інтеграл-Буд" відновив скасований ДАБІ дозвіл на будівництво, - ЗМІ 11:45 Документ
Портовики Одеси і Чорноморська висловили недовіру голові АМПУ Вецкагансу 09:31 Фото
На базі Миколаївського професійного машинобудівного ліцею відкрито навчально-практичний центр 11:33 Прес-реліз
Бужанський зареєстрував законопроект про скасування закону про держмову за рішенням "Венеціанської комісії" 12:11
більше новин
В понеділок на Донбасі загинули троє українських військових 08:42
ДБР відкрило справу проти Порошенка за підозрою у державній зраді на користь Росії 16:36
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для українців на 13% 13:38
На Банковій протестувальники згорнули наметове містечко 10:19
На Донбасі, в Криму та Львові: де найбільше цікавляться "нормандською зустріччю" 18:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok