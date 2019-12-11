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11 декабря 2019, среда, 21:00 2149 Карта
Общество 2019-12-11T21:00:02+02:00
Українські Новини
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг

Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг

Надежда Комендантова
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Снегопад.
Снегопад.

12 декабря в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +3…+5 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем 0…+6 градусов, на Закарпатье +3…+8 градусов. В Карпатах ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов. В Моршине ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов. В Трускавце ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов. В Сваляве ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +5…+7 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем 0…+6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем -1…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+4 градуса, днем 0…+7 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +2…+7 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7 градусов.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой. 

Тем временем ледяной циклон идет в Украину со снегом и сильными ветрами: синоптик дала прогноз на неделю. Также в Украину идут антициклон Sarena и атмосферный фронт: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь.

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