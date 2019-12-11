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11 декабря 2019, среда, 14:08 643
Кабмин 2019-12-11T14:30:01+02:00
Українські Новини
Прожиточный минимум для украинцев увеличат

Прожиточный минимум для украинцев увеличат

Таня Войтюк
Прожиточный минимум, Доходы, Бюджетный кодекс, Алексей Гончарук, Кабмин
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук

В среду, 11 декабря, Кабинет министров Украины, помимо утвержденных тарифов на горячее водоснаюжение одобрил законопроект, который позволяет повысить прожиточный минимум до 4200 гривен в месяц.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

"Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей. Это - важный шаг борьбы с бедностью в Украине", - подчеркнул премьер.

Законопроект предлагает дополнить положения Бюджетного кодекса нормой об изменении подходов к определению минимального должностного оклада, который применяется как расчетная величина при определении окладов для работников бюджетной сферы; работников органов прокуратуры и судов; для военнослужащих.

Как сообщали Українські Новини, ранее суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум.

Напомним, согласно бюджету, прожиточный минимум в 2019 повышается дважды - в июле и следующее повышение ожидается 1 декабря. Минимальная пенсия растет вместе с прожиточным минимумом.

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