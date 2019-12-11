Прожиточный минимум для украинцев увеличат

В среду, 11 декабря, Кабинет министров Украины, помимо утвержденных тарифов на горячее водоснаюжение одобрил законопроект, который позволяет повысить прожиточный минимум до 4200 гривен в месяц.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

"Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей. Это - важный шаг борьбы с бедностью в Украине", - подчеркнул премьер.

Законопроект предлагает дополнить положения Бюджетного кодекса нормой об изменении подходов к определению минимального должностного оклада, который применяется как расчетная величина при определении окладов для работников бюджетной сферы; работников органов прокуратуры и судов; для военнослужащих.

Как сообщали Українські Новини, ранее суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум.

Напомним, согласно бюджету, прожиточный минимум в 2019 повышается дважды - в июле и следующее повышение ожидается 1 декабря. Минимальная пенсия растет вместе с прожиточным минимумом.