подписаться на рассылку
23.5 23.8
25.85 26.4
˟
11 декабря 2019, среда, 13:47 854
Кабмин 2019-12-11T14:30:01+02:00
Українські Новини
Кабмин утвердил договоры с тарифами на горячее водоснабжение

Кабмин утвердил договоры с тарифами на горячее водоснабжение

Таня Войтюк
Жилищно-коммунальные услуги, Горячая вода, Тариф, Кабмин
Водоснабжение. Фото: pexels
Водоснабжение. Фото: pexels

Помимо того, что Президент Украины Владимир Зеленский окончательно принял государственного бюджета на 2020 год, Кабинет Министров утвердил типовые договоры на предоставление услуг горячего водоснабжения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

Были утверждены типовые договоры индивидуального потребителя, коллективного потребителя (могут заключаться с объединениями совладельцев многоквартирных домов) и типовый коллективный договор.

В договоре должен быть зафиксирован тариф на горячее водоснабжение, размер абонентской платы и платы за обслуживание внутридомовых сетей (для индивидуальных договоров), размер взносов за установление, обслуживание и замену домового счетчика.

Также должны быть включены права и обязанности сторон. Также была утверждена новая редакция правил предоставления услуг по горячему водоснабжению. Согласно правилам, температура горячей воды должна быть не ниже 50 градусов и не выше 75 градусов.

Количественные и качественные показатели предоставления услуги определяются по индивидуальным счетчикам для индивидуальных договоров и по общедомовым - для коллективных договоров, договоров с колективным потребителем и индивидуальных договоров.

Как сообщали Українськi Новини, в связи с изменениями в социальных выплатах, в частности монетизации льгот, актуально напомнить, на какую соцпомощь имеют право участники АТО в сфере жилищно-коммунального хозяйства и о том, как требовать перерасчет, если в квартире есть проблемы с отоплением и горячей водой.

Больше новостей о: Жилищно-коммунальные услуги Горячая вода Тариф Кабмин

Архив
Новости
"Платформа Бойко" требует уволить Монахову и отменить "языковой закон", который раскритиковала Венецианская комиссия 14:38
Гончарук за 100 дней работы продемонстрировал полный непрофессионализм, - Бойко 14:33
В Украине закроют много угольных шахт 14:22
Банки будут сохранять отделения при росте цифровых продаж, - "Финансовый клуб" 14:18
Прожиточный минимум для украинцев увеличат 14:08
больше новостей
Зеленский предложил Путину не тратить время на доказательства, что боевиков на Донбассе нет 02:40
Зеленский рассчитывает на максимально долгосрочный контракт по транзиту газа 02:40
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Львы в зоопарке Бердянска. Фото:facebook.com/lioneldelange
Из Бердянского зоопарка пять львов вывезут в заповедник дикой природы в Африке 19:05
Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными 17:43
больше новостей
Глава Полтавского облсовета Биленький перечислил собственные 200 тыс. гривен на отопление школ Решетиловщины, – СМИ 15:28
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska
Министр юстиции похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол 20:59
Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев 00:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok