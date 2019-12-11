Прожитковий мінімум для українців збільшать

У середу, 11 грудня, Кабінет міністрів України, крім затверджених тарифів на гаряче водоснаюжение схвалив законопроект, який дозволяє підвищити прожитковий мінімум до 4200 гривень на місяць.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук Telegram.

"Це дозволить підвищити доходи найменш забезпечених громадян без автоматичного збільшення ставок державного мита, платежів, штрафів та інших фінансових показників. Це - важливий крок боротьби з бідністю в Україні", - підкреслив прем'єр.

Законопроект пропонує доповнити положення Бюджетного кодексу нормою про зміну підходів до визначення мінімального посадового окладу, який застосовується як розрахункова величина при визначенні окладів для працівників бюджетної сфери; працівників органів прокуратури і судів; для військовослужбовців.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум.

Нагадаємо, згідно з бюджетом, прожитковий мінімум до 2019 підвищується двічі - в липні і наступне підвищення очікується 1 грудня. Мінімальна пенсія зростає разом з прожитковим мінімумом.