В обмінниках Києва курс купівлі рубля впав

У середу, 11 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 10 грудня, знизився на 3 копійки до 3,33 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні підвищився на 1 копійку і становить 3,85 гривень за 10 рублів.

Курс рубля 11 грудня в обмінниках Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,33 3,85 Максимальний 3,66 5,00 Мінімальний 2,30 3,67

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 11 грудня, на 0,07 коп. до 23,6892 UAH/USD

Тим часом, у середу долар і євро встановили черговий антирекорд.

Крім того, міністр Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік. За прогнозом середній курс долара в році очікується на рівні 27 гривень, а при найоптимістичнішому сценарії - 24 гривні за долар.