Студенти залишаться без надбавки в 2020 році

Крім зміни системи складанння ЗНО в Україні, планується поступово зменшувати кількість тих, хто потенційно може отримувати стипендії у вищих навчальних зеведениях.

Про це міністр освіти і науки Новосад Ганна розповіла інтерв'ю РБК-Україна.

Новосад зазначила, що є два типи стипендій - соціальні та академічні. За її словами, соціальні стипендії потрібно верифікувати.

"Ці стипендії повинні отримувати саме ті категорії студентів, які їх потребують", - додала вона.

Міністр освіти вважає, що академічні стипендії повинні бути набагато вище, ніж є зараз, але на наступний рік поки збільшення не закладали.

"Коли ж ми говоримо про академічні стипендії, то, на мою думку, це має бути інструментом мотивації кращих. Вони повинні бути набагато вище, ніж є зараз. На наступний рік поки збільшення не закладали. Але все ж через істотне збільшення стипендій ми повинні поступово зменшувати відсоток тих, хто потенційно може отримувати", - додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, стало відомо, як буде рости допомога малозабезпеченим сім'ям і дітям у новому році.

Нагадаємо, проект держбюджету-2020 передбачає збільшення фінансування освіти на 7,7 млрд гривень.