Проект госбюджета-2020 предусматривает увеличение финансирования образования на 7,7 млрд гривен

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает увеличение финансирования образования на 7,7 млрд гривен до 136,4 млрд гривен.

Об этом на презентации проекта госбюджета сказала министр финансов Оксана Маркарова, передают Українські Новини.



"И образовательная субвенция, и то, что касается поддержки новой украинской школы, начальные классы, - полностью профинансированы будут", - сказала министр.



При этом Маркарова отметила, что во время рассмотрения проекта госбюджета Верховной Радой ко 2-му чтению Кабинет Министров совместно с Минфином и парламентом намерены дополнительно провести дискуссии об эффективности государственного заказа и всех уровней образования.



Отмечается также, что в бюджете впервые предусмотрены расходы на развитие учреждений высшего образования в размере 0,3 млрд гривен.



Как сообщали Українські Новини, Кабмин одобрил проект государственного бюджета на 2020 год.



Проект госбюджета-2020 предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4 723 гривен.



Также проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает общие расходы на здравоохранение 108 млрд гривен.