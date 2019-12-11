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11 декабря 2019, среда, 09:15 1387
Общество 2019-12-11T10:04:41+02:00
Українські Новини
Математику сделают обязательным предметом на ВНО, - министр образования

Математику сделают обязательным предметом на ВНО, - министр образования

Таня Войтюк
Математика, Экзамены, Образование, ВНО
Математика. Фото: pexels
Математика. Фото: pexels

Помимо изменений в нвом правописании украинского языка, с 2021 года Внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике станет обязательным.

Об этом министр образования и науки Анна Новосад рассказала в интервью для "РБК-Украина".

Новосад отметила, что ВНО по математике будет двухуровневым. Его сделают обязательным из-за проблемы по математическим знаниям в учеников.

"В 2020 году изменений не будет, а с 2021-го ВНО по математике станет обязательным. Оно будет двухуровневым, но не нужно этого пугаться. Нам нужно осознать, что проблема есть по математическим знаниям", - сообщила она.

По словам министра, это должно стать результатом изменения содержания образования и методик преподавания.

"Мы должны в целом побороть страх детей перед математикой - это должно стать результатом изменения содержания образования и методик преподавания. Потому что дети, когда они что-то не понимают, сначала этого боятся, а потом ненавидят. И потом это сопровождает всю жизнь. На самом деле через нормальные методики преподавания, нормальное содержание программы, очень важно этот страх перед предметом побороть. И дать детям уверенность в себе", - добавила она.

Как сообщали Українські Новини, всеукраинский диктант единства без ошибок написали всего лишь два человека, хотя в прошлом году это смогли сделать 311 человек.

Ранее ученые развенчали миф о том, что мальчики лучше понимают математику, чем девочки.

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