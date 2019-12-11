Украина и Европейский Союз обсудили крымские санкции против России

После итогов саммита в "нормандском формате", Европейский Союз и Украина обсудили последствия незаконной аннексии Крыма и Севастополя во время седьмой по счету подобной встречи в Брюсселе 10 декабря.

Об этом пишет "Европейская правда".

Уточняется, что ЕС и Украина предоставили обновленные справки об ограничительных мерах в отношении Крыма и Севастополя. Также стороны обсудили безопасность и ситуацию с правами человека на полуострове. Участники обратили внимание на сотрудничество на международных форумах и на вопросы международного права.

"ЕС не признает и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией. Он остается приверженным полностью реализовывать свою политику непризнания", - говорится в сообщении.

Встреча состоялась на уровне высших должностных лиц Европейской службы внешних действий и Европейской комиссии и представителей украинского правительства.

Как сообщали Україньскі Новини, Россия озвучила готовность работать по европейским правилам при заключении нового транзитного контракта.

Тем временем украинцы заняли первое место по числу полученных видов на жительство в ЕС.