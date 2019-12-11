Математику зроблять обов'язковим предметом на ЗНО, - міністр освіти

Крім змін в нвом правописі з української мови, з 2021 року Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики стане обов'язковим.

Про це повідомила міністр освіти і науки Новосад Ганна в інтерв'ю "РБК-Україна".

Новосад зазначила, що ЗНО з математики буде дворівневим. Його зроблять обов'язковим через проблеми з математичних знань в учнів.

"У 2020 році змін не буде, а з 2021-го ЗНО з математики стане обов'язковим. Воно буде дворівневим, але не треба цього лякатися. Нам потрібно усвідомити, що проблема є математичним знанням", - повідомила вона.

За словами міністра, це повинно стати результатом зміни змісту освіти та методик викладання.

"Ми повинні в цілому побороти страх перед математикою - це повинно стати результатом зміни змісту освіти та методик викладання. Тому що діти, коли вони що-не розуміють, спочатку цього бояться, а потім ненавидять. І потім це супроводжує все життя. Насправді через нормальні методики викладання, нормальний вміст програми, дуже важливо цей страх перед предметом побороти. І дати дітям впевненість у собі", - додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, всеукраїнський диктант єдності без помилок написали лише дві людини, хоча в минулому році це змогли зробити 311 осіб.

Раніше вчені розвінчали міф про те, що хлопчики краще розуміють математику, ніж дівчата.