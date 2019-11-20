Всеукраинский диктант единства без ошибок написали только два человека

Всеукраинский диктант единства в 2019 году без ошибок написали только два человека. Победителями стали Роман Бабюк и шестиклассница из Закарпатской области Анастасия Швец. Об этом сообщает "Украинское радио".

В этом году победителей разделили в трех номинациях. Первое место - диктант написано полностью без ошибок, второе место - написали цифры без кавычек, третье место - одна ошибка.



Как сообщает "Vgorode", автор диктанта Александр Авраменко сказал, что текст оказался сложным, поэтому только двое победителей, хотя в прошлом году было аж 311 работ без единой ошибки. В прошлом году можно было в течение двух дней пойти к ученому, филологу, выверить все ошибки, посоветоваться, а тут надо было в течение 15 минут отправить свою работу. Поэтому проверить диктант было невозможно.

Отмечается, что письма поступали из-заграницы - 14 из Объединенных Арабских Эмиратов, 5 - из Латвии, 4 - из Малайзии, 3 - из Германии, 2 - из Дании и по одному письму из Канады, Финляндии, Норвегии, Сербии, Иордании, Чехии, Израиля, Франции, Польши, Беларуси, России и Китая.



Как сообщали Українські Новини, проект нового правописания вызвал бурные обсуждения в соцсетях.



Также украинский язык вошел в ТОП-10 самых употребляемых в Европе.