В Одессе продолжают поиски 4 пропавших людей под завалами сгоревшего колледжа

Четыре человека могут находиться под завалами обвалившегося во время пожара Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, жертвами которого стали 12 человек. Об этом во вторник сообщили в Нацполиции Украины в Одессе.

"Под завалами могут находиться еще четыре человека. Тела шести человек не идентифицированы", - отметили в ведомстве и добавили, что все службы работают в круглосуточном режиме, продолжается разбор завалов.

В сгоревшем колледже, по данным ГСЧС, готовятся к демонтажу аварийных элементов конструкций здания.

Всего в результате пожара пострадало 30 человек, девять из них остаются в больницах.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе обрушили стену сгоревшего колежа.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м.

Тем временем председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что будут укреплены стены здания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса с целью продолжения поисковых работ.