подписаться на рассылку
23.5 23.8
25.85 26.4
˟
ONLINE
Круглый стол: "Банки из будущего: как изменится банковский бизнес в цифровую эпоху"

11 декабря 2019, среда, 08:44 277
Общество 2019-12-11T11:00:04+02:00
Українські Новини
В Одессе продолжают поиски 4 пропавших людей под завалами сгоревшего колледжа

В Одессе продолжают поиски 4 пропавших людей под завалами сгоревшего колледжа

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
пожар в колледже, Пожар в Одессе, погибшие
Пожар в Одессе. Пожар в одесском колледже. Фото: ГосЧС
Пожар в Одессе. Пожар в одесском колледже. Фото: ГосЧС

Четыре человека могут находиться под завалами обвалившегося во время пожара Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, жертвами которого стали 12 человек. Об этом во вторник сообщили в Нацполиции Украины в Одессе.

"Под завалами могут находиться еще четыре человека. Тела шести человек не идентифицированы", - отметили в ведомстве и добавили, что все службы работают в круглосуточном режиме, продолжается разбор завалов.

В сгоревшем колледже, по данным ГСЧС, готовятся к демонтажу аварийных элементов конструкций здания.

Всего в результате пожара пострадало 30 человек, девять из них остаются в больницах.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе обрушили стену сгоревшего колежа.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. 

Тем временем председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что будут укреплены стены здания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса с целью продолжения поисковых работ.

Больше новостей о: пожар в колледже Пожар в Одессе погибшие

Архив
Новости
Детские кружки омбудсмен Монахова собирается штрафовать за русский язык 10:58
Киевский завод превысил норму испарения ртути почти в 40 раз 10:51
В обменниках Киева курс покупки рубля упал 10:51
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Студенты останутся без надбавки в 2020 году 10:24
больше новостей
Зеленский предложил Путину не тратить время на доказательства, что боевиков на Донбассе нет 02:40
От -9 ночью до +13 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода 13:50 Карта
Зеленский рассчитывает на максимально долгосрочный контракт по транзиту газа 02:40
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Львы в зоопарке Бердянска. Фото:facebook.com/lioneldelange
Из Бердянского зоопарка пять львов вывезут в заповедник дикой природы в Африке 19:05
больше новостей
Глава Полтавского облсовета Биленький перечислил собственные 200 тыс. гривен на отопление школ Решетиловщины, – СМИ 15:28
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев 00:00
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska
Министр юстиции похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол 20:59
Разумков подписал закон о перезагрузке ГБР: Трубу и его замов уволят 12:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok