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11 декабря 2019, среда, 08:49 131
Жизнь 2019-12-11T11:00:04+02:00
Українські Новини
Календарный факт или возможность нашаманить счастье: зачем на самом деле нужно праздновать Новый год

Календарный факт или возможность нашаманить счастье: зачем на самом деле нужно праздновать Новый год

Таня Войтюк
Традиции, Праздники, Выходные 2019, Новый год
Празднование Нового года. Фото: pexels
Празднование Нового года. Фото: pexels

Многие считают, что празднование Нового года это всего лишь формальность, еще и с учетом того, сколько стоит праздничное застолье и елка. Но психолог Павел Зигмантович считает иначе.

Об этом он написал в своем Facebook. 

Есть люди, которые считают Новый год просто фактом смены календаря и что на самом деле он вовсе ничего не означает и ничего не меняет, кроме цифр в отчетности.

"Вот что я скажу по этому поводу — разумеется, с такой точки зрения любой праздник выглядит сущей бессмыслицей. Вообще любой", - пишет психолог.

По его словам, праздники вроде Хэллоуина, Дня Благодарения в США и Нового года несут в себе совершенно другой смысл. 

"Задача Нового года — не нашаманить "новое счастье". Задача праздников вообще не в этом. Задача праздников — объединение. Это общий опыт, который разделяют все люди данной местности. Он, как и положено опыту, сплачивает", - добавляет он.

В такие дни гораздо важнее не сам факт условного праздника, а что он несет в себе для людей.

"Пусть у людей будет больше общего опыта, больше социальных и эмоциональных связей", - подытоживает психолог.

Как сообщали Українські Новини, существет традиция, что перед Новым годом следует избавиться от списка ненужных вещей и начать все с чистого листа. И когда выбрать лучшее время для этого, как не во время зимних каникулах и выходных.

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