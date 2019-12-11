Календарний факт або можливість нашаманити щастя: навіщо насправді потрібно святкувати Новий рік

Багато хто вважає, що святкування Нового року це всього лише формальність, ще й з урахуванням того, скільки коштує святкове застілля і ялинка. Але психолог Павло Зігмантович вважає інакше.

Про це він написав у своєму Facebook.

Є люди, які вважають Новий рік просто фактом зміни календаря і що насправді він нічого не означає і нічого не змінює, крім цифр у звітності.

"Ось що я скажу з цього приводу — зрозуміло, з такої точки зору будь-яке свято виглядає справжньою нісенітницею. Взагалі будь-якие", - пише психолог.

За його словами, свята на кшталт Геловіна , Дня Подяки в США і Нового року несуть в собі зовсім інший зміст.

"Завдання Нового року — не нашаманити "нове щастя". Завдання свят взагалі не в цьому. Завдання свят — об'єднання. Це загальний досвід, який поділяють усі люди даної місцевості. Він, як і годиться досвіду, згуртовує", - додає він.

У такі дні значно важливіше не сам факт умовного свята, а що він несе в собі для людей.

"Нехай у людей буде більше спільного досвіду, більше соціальних і емоційних зв'язків", - підсумовує психолог.

Як повідомляли Українські Новини, існує традиція, що перед Новим роком слід позбутися списку непотрібних речей і почати все з чистого аркуша. І коли вибрати найкращий час для цього, як не під час зимових канікулах і вихідних.