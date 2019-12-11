Розенко обурився зарплатою Мілованова в 270 тисяч гривень

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, раніше сознававшийся в тому, що під час написання докторської дисертації вживав канабіс, потрапив у новий скандал.

Колишній віце-прем'єр України Павло Розенко з обуренням прокоментував можливість отримання ним заробітної плати за листопад у розмірі 271 тисяч грн.

Про це Розенко написав на своїй сторінці в Facebook.

«Ну ось і настав він: кінець Епохи... бідності... Для окремо взятого «слуги народу», — пише колишній топ-чиновник.

При цьому Розенко призводить фотокопії документів, які з'явилися напередодні в Мережі.

У них виконуючий обов'язки держсекретаря Мінекономіки Олександр Чорних просить Кабмін затвердити нарахування міністру Тимофія Мілованову в листопаді премію за три минулі місяці сукупно у розмірі 1630% або 236 тис. грн. Таким чином, заробітна плата міністра в листопаді може скласти 271 тис. грн.

У таблиці також вказано, що за вересень міністр отримав премію в 345%, а за жовтень — 587,5%.

При цьому розмір винагороди повинен бути затверджений урядом.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Милованов поскаржився на зарплату - йому ні на що не вистачає, тільки на таксі.

Також міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов підтримує заборону на підтримку державою бізнесу і заявив, що він схвалює скасування трудових книжок і застарілих радянських норм в Україні.