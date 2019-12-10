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10 декабря 2019, вторник, 21:04 302
Экономика 2019-12-10T21:05:00+02:00
Українські Новини
Милованов посчитал, за сколько лет украинские зарплаты смогут догнать польские

Милованов посчитал, за сколько лет украинские зарплаты смогут догнать польские

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Зарплаты в Украине, Зарплаты, Тимофей Милованов

Уровень зарплат в Украине может догнать уровень зарплат в Польше примерно за 7-10 лет. На сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза выше, чем в Украине. Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов в Facebook.

По расчетам Милованова, для того чтобы зарплаты украинцев сравнялись с зарплатами поляков, каждый год реальная зарплата в Украине должна расти на 20% быстрее, чем она растет в Польше.

"Вот простой расчет — сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше. Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% в год, то за 7 лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении к зарплате в Польше в 3,58 раза. То есть, сравним зарплаты", — сообщил Милованов.

В то же время министр признал, что пока уровень зарплат в Украине существенно отстает от уровня оплаты труда в соседней Польше.

Вместе с тем, по его словам, в 2018 году зарплаты украинцев выросли в реальном выражении на 29,2%, тогда как польские — на 8,1%.

Как сообщали Українські Новини, украинцев интересует не только зарплата: какие сейчас тренды на рынке труда.

85% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не получали зарплату "в конвертах" в течение последнего года. Тем временем, Гоструда хочет лишить права голоса безработных.

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