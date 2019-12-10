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10 грудня 2019, вівторок, 21:04 4
Економіка 2019-12-10T22:22:49+02:00
Українські Новини
Милованов порахував, за скільки років українські зарплати зможуть наздогнати польські

Милованов порахував, за скільки років українські зарплати зможуть наздогнати польські

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Польща

Рівень зарплат в Україні може наздогнати рівень зарплат в Польщі приблизно за 7-10 років. На сьогодні зарплата в Польщі приблизно в 3,5 рази вище, ніж в Україні. Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов у Facebook.

За розрахунками Мілованова, для того щоб зарплати українців зрівнялися з зарплатами поляків, кожен рік реальна зарплата в Україні повинна зростати на 20% швидше, ніж вона росте в Польщі.

"Ось простий розрахунок — сьогодні зарплата в Польщі приблизно в 3,5 рази більше. Якщо ми наздоганяємо зарплату в Польщі на 20% в рік, то за 7 років ми збільшимо зарплату у відносному вимірі до зарплати в Польщі в 3,58 рази. Тобто, порівняємо зарплати", — повідомив Милованов.

У той же час міністр визнав, що поки що рівень зарплат в Україні істотно відстає від рівня оплати праці в сусідній Польщі.

Разом з тим, за його словами, в 2018 році зарплати українців виросли в реальному вираженні на 29,2%, тоді як польські — на 8,1%.

Як повідомляли Українські Новини, українців цікавить не тільки зарплата: які зараз тренди на ринку праці.

85% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", не отримували зарплату "в конвертах" протягом останнього року. Тим часом, Держпраці хоче позбавити права голосу безробітних.

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