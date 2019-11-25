Украинцев интересует не только зарплата: какие сейчас тренды на рынке труда

В то время, как Пенсионный фонд занялся оформлением электронных трудовых, украинцам все сложнее становится найти работу, которая устраивала бы их во всех отношениях: удобный график, высокая стабильная и при этом официальная зарплата, хороший коллектив и желательно поближе к дому.

Сайт "Сегодня" проанализировал, как изменились за последние годы тренды на рынке труда,что не нравится соискателям места и что ждет наемных работников в ближайшем будущем. Экспертами издания выступили Татьяна Пашкина (HR-эксперт сайта robota.ua) и Олег Пендзин (член Экономического дискуссионного клуба).

Сокращение количества трудоспособного населения и его старение привели к тому, что украинский рынок труда "усыхает", незанятых людей становится все меньше. Теперь уже недостаточно только подать объявление о вакансии на сайт трудоустройства и предложить конкурентную зарплату. Чтобы заинтересовать квалифицированного работника, работодатель должен добавить к зарплате социальный пакет. Как минимум, это медицинская страховка, и бесплатная мобильная связь. Для рабочих профессий обязательны теплые "бытовки" с местом для приема пищи, душевая, если место работы отдаленное – развозка на работу и с работы.

Да и к объявлениям требования изменились в связи с развитием интернета.

"Люди, которые ищут новое место – а таких, в отличие от "чистых" безработных, большинство – просматривают вакансии на смартфонах по дороге с работы и на работу, – говорит Татьяна Пашкина. – Поэтому выписанные до деталей длинные требования в вакансиях никто изучать не будет. От требований до "плюшек" могут не добраться и перейдут к следующей вакансии, где все может быть изложено более кратко. Это же, кстати, касается и резюме".

Поэтому, чтобы закрыть вакансию качественно, HR-службам на предприятиях надо изменить подход к составлению документов. По словам эксперта, далеко не все к этому готовы. В итоге берут на работу кого попало, как результат – текучка кадров и новые расходы на поиск работников взамен уволившихся.

Ниже приведены последние данные по ТОП-10 самых востребованных профессий:

robota.ua

На рынке труда все больше появляются люди "поколения Z", то есть рожденные в начале-середине 1990-х годов. Для Украины это – уже при Независимости. "Зеты" – синоним слова "цифровой человек", они активно используют планшеты и другие гаджеты, VR- и 3D-реальность. Поколение Z интересуется наукой и технологиями, предполагается, что многие его представители будут заниматься инженерно-техническими вопросами, биомедициной, робототехникой. По словам Пашкиной, это означает, что для них в первую очередь важны интересные проекты, в реализации которых можно проявить себя, во вторую очередь уже зарплаты.

"Как только у молодых заканчивается драйв, увлеченность, они меняют место работы и никакой зарплатой их не удержишь, – анализирует Пашкина. – Поэтому необходимо менять культуру менеджмента. Молодому человеку нужен наставник, с которым тот может посоветоваться, как лучше выполнить задание. А не строгий начальник, который постоянно говорит: "Ты тут напортачил, иди и переделай!". Увы, далеко не везде руководители к этому готовы".

Поняв, что выбор кандидатов на должности больше не станет, многие руководители вновь обратили свои взоры на поколение "40+". Соискатели места в возрасте до 30 лет больше увлечены интересными проектами и готовы все бросить на полпути и уволиться, даже не боясь "черных списков", которые не являются всеобъемлющими. А вот для работников от 40 лет и выше важнее стабильность и зарплата. Эти люди, с учетом их опыта, являются прекрасными исполнителями и руководителями среднего звена. А уж 45+ готовы за дополнительную – часто небольшую по нынешним меркам – доплату работать сверхурочно. Они привыкли помогать материально детям и внукам, они больше, чем молодежь, ценят открывшиеся возможности повидать мир и стараются заработать на это деньги. Минус такого выбора работодателя – пожилые соискатели могут не вписаться в молодежный коллектив.

Ниже приведены данные по востребованности профессий в городах-миллионниках:

robota.ua

Еще одна новинка на рынке труда – усиливающийся универсализм. Это касается прежде всего профессий, не требующих глубоких узкопрофильных знаний. Все более заметной становится взаимозаменяемость: продажи конкурируют со сферой сервиса, в самом сервисе человек сегодня может работать официантом, завтра – водителем такси, послезавтра развозить пиццу, а затем пробовать себя в области продаж. От реальных продаж переходят к продажам по телефону и так далее. Не получилось – можно найти место офис-менеджера. Если руки растут "из правильного места", то несложно освоить профессию сборщика мебели на дому, электрика, сантехника. Образно говоря, в этой сфере теперь все люди друг другу конкуренты.

А вот студентов, готовых раньше браться за любую работу, теперь не купишь задешево и надолго. Их интересуют заработки не менее 8 тыс. грн в месяц, если это полная занятость, или почасовая оплата от 40-50 грн/час. И такая работа для них находится.

Наконец, работники стали больше ценить себя как личность. Теперь чаще, чем раньше, увольняются с работы из-за начальников-самодуров, не желают работать в подчинении у некомпетентного босса, стремящегося контролировать каждый шаг подчиненных (см. инфографику).

robota.ua

А вот если работника все устраивает, то переманить хорошего специалиста очень трудно. Так, по данным исследований rоbota.ua, только 14% работников согласны сменить место, если им дадут на 30% больше денег. Каждый четвертый готов соблазниться полуторным ростом зарплаты (т. е. на 50%), еще 37% уйдут на вдвое большие деньги и каждый десятый – если предложат втрое больше, чем он имеет на старом месте. Наконец, 13% "бессребренников" утверждают, что их зарплатой не переманишь.

Увы, не все так радужно на украинском рынке труда. По словам Пендзина, его надо кардинально перестраивать, причем инициатива должна идти от государства.

"Нужно максимально облегчить людям процедуру переквалификации, сейчас это проблема номер один, – уверен Пендзин. – Необходимо разработать профессиональные стандарты, соответствующие требованиям ЕС, пересмотреть и осовременить классификатор профессий, не менявшийся со времен СССР. Стали анахронизмом требования 1-2 годичного переобучения, чтобы иметь право работать по новой специальности".

Например, человек, работавший монтажником, не может без переобучения стать сварщиком, даже если он умеет сваривать металл. Эксперт говорит, что назрела необходимость присвоения квалификации экстерном, на основании показанных перед квалификационной комиссией теоретических знаний и практических навыков. Например, такая практика распространена в Польше: человек за плату сдает экзамен и при успешной сдаче получает сертификат и право работать по новой профессии.

Внедрение у нас такого же порядка переквалификации резко снизит отток кадров за рубеж и поднимет украинскую экономику. Это непросто и не быстро, но другого пути нет, уверен Пендзин.

Как сообщали Українські Новини, 85% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не получали зарплату "в конвертах" в течение последнего года. Тем временем, Гоструда хочет лишить права голоса безработных.