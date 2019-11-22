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22 ноября 2019, пятница, 06:20 2532
Общество 2019-11-22T06:20:01+02:00
Українські Новини
Гоструда хочет лишить права голоса безработных

Гоструда хочет лишить права голоса безработных

Зарплата, Пенсия, официальное трудоустройство, Право голоса, нелегальное трудоустройство

Несколько миллионов граждан Украины работают нелегально, не оформив с работодателем трудовые отношения и соглашаясь на работу без любых социальных гарантий, а также всех прав членов общества.

Об этом заявил глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега в ходе презентации результатов совместного проекта Евросоюза и Международной организации труда в Украине "Укрепление администрации труда с целью улучшения условий труда и преодоления незадекларированного труда", реализованного в 2017-2019 году, пишет УНИАН.

"По состоянию на сегодня мы можем говорить о нескольких миллионах наших граждан, которые работают вне пределов официальных трудовых отношений", - сказал Чернега.

Чиновник отметил, что высокий показатель теневой занятости, помимо недостатков для самих работников, негативно сказывается на экономике страны.

При этом Чернега заявил, что в некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики.

"Я думаю, было бы неплохо предусмотреть и у нас такие предохранители, которые бы работали системно и помогали делать Украину лучше, экономически стабильнее, более богатой", - добавил он.

Говоря о результатах проекта, чиновник подчеркнул, что сотни тысяч оформленных в соответствии с законодательством работников получили социальный пакет и возможность откладывать на пенсию, а также право объективного расследования несчастных случаев.

При этом, Украина благодаря проекту получила комплекс рекомендаций относительно внедрения стандартов Евросоюза и Международной организации труда, а более двух тысяч экспертов прошли обучение и улучшили свои знания по этим темам. Новый трехлетний проект ЕС-МОП "На пути к безопасному, здоровому и задекларированному труду в Украине" предполагает помощь во внедрении европейских стандартов безопасности и здоровья на работе, трудовых отношений, реализации практических мероприятий для снижения уровня незадекларированного труда.

Как сообщали Українські Новини, 85% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не получали зарплату "в конвертах" в течение последнего года.

Ранее в СМИ сообщили, что "Слуги народа" получили зарплаты "в конвертах" из "общака". 

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