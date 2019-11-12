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12 ноября 2019, вторник, 16:17 41
Экономика 2019-11-12T16:30:31+02:00
Українські Новини
Почти 40% украинцев хотели бы открыть собственное дело

Почти 40% украинцев хотели бы открыть собственное дело

Рейтинг, Налоги, Соцопрос, ФЛП
Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

85% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не получали зарплату "в конвертах" в течение последнего года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Только 13% опрошенных получали в течение последнего года зарплату "в конверте", 85% - не имели такого опыта.

Чаще получение зарплаты "в конверте" отмечали молодежь и люди среднего возраста, желающие иметь свое дело, и которые заняты в частной сфере (в последней категории таких 31%).

38% опрошенных отметили, что хотели бы заняться собственным делом.

10% утверждали, что уже имеют собственный бизнес.

В то же время половина опрошенных выразили желание заниматься предпринимательством.

Самый высокий уровень запроса на открытие собственного дела наблюдается среди мужчин, молодых людей и более состоятельных опрошенных, а также респондентов, работающих в частном секторе.

Среди последних инициатив власти по урегулированию бизнеса наибольшей поддержкой пользуется принятие законодательства, которое будет бороться со схемами, которые использует большой бизнес для вывода денег за границу и уклонения от налогов (74%).

Более половины поддерживают инициативы по расширению сферы применения кассовых аппаратов (PPO), введение больших штрафов для бизнеса, если товар будет продаваться без чека и возможность получать электронный чек вместо бумажного.

Около 40% выступают за ликвидацию налоговой милиции и создание Бюро финансовых расследований, введение единоразового декларирования (по ставке 9-10%) гражданами имеющегося у них имущества и средств, с которого не уплачены налоги, а также введение отдельного налога для предпринимателей в области компьютерных технологий.

Опрос проводился с 22 по 30 октября.

Было опрошено 2 000 респондентов от 18 лет путем личного формализованного интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на начало года в Украине было зарегистрировано около 1,8 млн ФЛП, из них 1,3 млн - плательщики единого налога. Также за неуплату ЕСВ могуть закрывать ФОПы.

Темв ременем Милованов хочет отменить ЕСВ и снизить налог на доходы.

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