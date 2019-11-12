Почти 40% украинцев хотели бы открыть собственное дело

85% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", не получали зарплату "в конвертах" в течение последнего года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. Только 13% опрошенных получали в течение последнего года зарплату "в конверте", 85% - не имели такого опыта. Чаще получение зарплаты "в конверте" отмечали молодежь и люди среднего возраста, желающие иметь свое дело, и которые заняты в частной сфере (в последней категории таких 31%). 38% опрошенных отметили, что хотели бы заняться собственным делом. 10% утверждали, что уже имеют собственный бизнес. В то же время половина опрошенных выразили желание заниматься предпринимательством. Самый высокий уровень запроса на открытие собственного дела наблюдается среди мужчин, молодых людей и более состоятельных опрошенных, а также респондентов, работающих в частном секторе. Среди последних инициатив власти по урегулированию бизнеса наибольшей поддержкой пользуется принятие законодательства, которое будет бороться со схемами, которые использует большой бизнес для вывода денег за границу и уклонения от налогов (74%). Более половины поддерживают инициативы по расширению сферы применения кассовых аппаратов (PPO), введение больших штрафов для бизнеса, если товар будет продаваться без чека и возможность получать электронный чек вместо бумажного. Около 40% выступают за ликвидацию налоговой милиции и создание Бюро финансовых расследований, введение единоразового декларирования (по ставке 9-10%) гражданами имеющегося у них имущества и средств, с которого не уплачены налоги, а также введение отдельного налога для предпринимателей в области компьютерных технологий. Опрос проводился с 22 по 30 октября. Было опрошено 2 000 респондентов от 18 лет путем личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Как сообщали Українські Новини, по состоянию на начало года в Украине было зарегистрировано около 1,8 млн ФЛП, из них 1,3 млн - плательщики единого налога. Также за неуплату ЕСВ могуть закрывать ФОПы. Темв ременем Милованов хочет отменить ЕСВ и снизить налог на доходы.