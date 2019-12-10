В Одессе часть сгоревшего "дома Асвадурова" завалили двумя кранами

В Одессе во вторник, 10 декабря, начали демонтаж одной из стен сгоревшего здания колледжа. Об этом сообщил мэра города Андрей Котляр в Facebook, видео с высоты птичьего полета опубликовала Думская.

Он уточнил, что ночью проводилась подготовка к демонтажу стены.

Перед началом работ жителей дома №23 по улице Троицкая эвакуировали. Предварительно известно, что при демонтаже другие части здания колежда не нарушились. Стену заваливали двумя кранами. Во дворе здания обустроили "подушку" из тюков соломы и деревянных поддонов.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе обрушили стену сгоревшего колежа.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м.

Тем временем, председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что будут укреплены стены здания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса с целью продолжения поисковых работ.