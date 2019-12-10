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10 декабря 2019, вторник, 17:40 63
Общество 2019-12-10T18:15:01+02:00
Українські Новини
В Одессе часть сгоревшего "дома Асвадурова" завалили двумя кранами

В Одессе часть сгоревшего "дома Асвадурова" завалили двумя кранами

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Пожар в Одессе, Пожар, пожар в колледже, Демонтаж

В Одессе во вторник, 10 декабря, начали демонтаж одной из стен сгоревшего здания колледжа. Об этом сообщил мэра города Андрей Котляр в Facebook, видео с высоты птичьего полета опубликовала Думская.

Он уточнил, что ночью проводилась подготовка к демонтажу стены.

Перед началом работ жителей дома №23 по улице Троицкая эвакуировали. Предварительно известно, что при демонтаже другие части здания колежда не нарушились. Стену заваливали двумя кранами. Во дворе здания обустроили "подушку" из тюков соломы и деревянных поддонов.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе обрушили стену сгоревшего колежа.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. 

Тем временем, председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что будут укреплены стены здания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса с целью продолжения поисковых работ.

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