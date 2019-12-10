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10 декабря 2019, вторник, 09:27 49
Внешняя политика 2019-12-10T10:00:02+02:00
Українські Новини
В Москве назвали главные достижения встречи в "нормандском формате"

В Москве назвали главные достижения встречи в "нормандском формате"

Ярина Вацяк
Украино-российские отношения, Переговоры в Минске, Минские договоренности, нормандская четверка, нормандский формат, Нормандская встреча

Главным достижением встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Москве назвали подписание Киевом обязательств по выполнению минских соглашений.

Об этом заявил в эфире "Первого канала" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, пишет Interfax.ru.

"Я бы назвал главным достижением, что фактически подписаны новым президентом Украины обязывающие документы. Положено на бумагу и фактически подтверждено его намерение выполнять минские соглашения", - сказал он.

Российский эксперт заявил, что ранее в Киеве допускали возможность выхода из минских соглашений.

"Он еще недавно говорил: мы можем выйти из минских соглашений и другие подобные вещи. Теперь его могут "ткнуть носом" в эти документы: раз написано "приверженность минским соглашениям", будьте привержены", - сказал Чеснаков.

Как сообщали Українські Новини, в Офисе президента Украины заявили, что нормандская встреча прошла успешно.

Тем временем Зеленский хочет продлить закон об особом статусе Донбассе.

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