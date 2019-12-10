У Москві назвали головні досягнення зустрічі в "нормандському форматі"

Головним досягненням зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) у Москві назвали підписання Києвом зобов'язань із виконання мінських угод.

Про це заявив в ефірі "Першого каналу" директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, пише Interfax.ru.

"Я б назвав головним досягненням, що фактично підписані новим президентом України зобов'язуючі документи. Покладено на папір і фактично підтверджено намір виконувати мінські угоди", - сказав він.

Російський експерт заявив, що раніше в Києві допускали можливість виходу з мінських угод.

"Він ще недавно говорив: ми можемо вийти з мінських угод та інші подібні речі. Тепер його можуть "ткнути носом" у ці документи: раз написано "прихильність до мінських угод", будьте прихильні", - сказав Чеснаков.

Як повідомляли "Українські Новини", в Офісі президента України заявили, що нормандська зустріч пройшла успішно.

Тим часом Зеленський хоче продовжити закон про особливий статус Донбасі.