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10 грудня 2019, вівторок, 09:27 26
Зовнішня політика 2019-12-10T11:45:03+02:00
Українські Новини
У Москві назвали головні досягнення зустрічі в "нормандському форматі"

У Москві назвали головні досягнення зустрічі в "нормандському форматі"

Ярина Вацяк
Володимир Зеленський, Мінські угоди, українсько-російські відносини, Нормандська зустріч, нормандський формат

Головним досягненням зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) у Москві назвали підписання Києвом зобов'язань із виконання мінських угод.

Про це заявив в ефірі "Першого каналу" директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, пише Interfax.ru.

"Я б назвав головним досягненням, що фактично підписані новим президентом України зобов'язуючі документи. Покладено на папір і фактично підтверджено намір виконувати мінські угоди", - сказав він.

Російський експерт заявив, що раніше в Києві допускали можливість виходу з мінських угод.

"Він ще недавно говорив: ми можемо вийти з мінських угод та інші подібні речі. Тепер його можуть "ткнути носом" у ці документи: раз написано "прихильність до мінських угод", будьте прихильні", - сказав Чеснаков.

Як повідомляли "Українські Новини", в Офісі президента України заявили, що нормандська зустріч пройшла успішно.

Тим часом Зеленський хоче продовжити закон про особливий статус Донбасі.

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