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10 декабря 2019, вторник, 09:07 579 Карта
Мир 2019-12-10T09:40:25+02:00
Українські Новини
В проливе Дрейка произошла авиакатастрофа: разбился самолет с 38 людьми на борту

В проливе Дрейка произошла авиакатастрофа: разбился самолет с 38 людьми на борту

Ярина Вацяк
пролив Дрейка, ВВС Чили, Антарктида, Авиакатастрофа, Крушение самолета
Крушение самолета в проливе Дрейка. Фото: elinformadorchile.cl
Крушение самолета в проливе Дрейка. Фото: elinformadorchile.cl

В понедельник, 9 декабря, около 23:17 по киевскому времени в проливе Дрейка, на север от Антарктиды, разбился самолет чилийских ВВС C130 Hercules, на борту которого было 38 человек.

Об этом сообщил Игорь Неверовский в группе в Facebook Vernadsky station team со ссылкой на официальной Twitter ВВС Чили.

"Самолет C130 Hercules через семь часов после потери связи признан потерпевшим крушение", - заявили в пресс-службе ВВС. Идут поиски возможных выживших.

Карта: @FACh_ChileКарта: @FACh_Chile

На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. Самолет летел из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монтлавы. Самолет исчез с радаров в 18:17 (23:17 вторник, 9 декабря по Киеву) в районе пролива Дрейка.

Летевший в Антарктиду персонал должен был осмотреть трубопровод, поставляющий топливо на базу.

Как сообщали Українські Новини, в Греции разбился вертолет с россиянами на борту.

Кроме того, на виставке старинной технике "Крылья свободы" в штате Коннектикут 2 октября при посадке разбился бомбардировщик Boeing B-17G Flying Fortress.

Также самолет с двумя пилотами на борту упал и загорелся под Полтавой.

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