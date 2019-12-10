В проливе Дрейка произошла авиакатастрофа: разбился самолет с 38 людьми на борту

В понедельник, 9 декабря, около 23:17 по киевскому времени в проливе Дрейка, на север от Антарктиды, разбился самолет чилийских ВВС C130 Hercules, на борту которого было 38 человек. Об этом сообщил Игорь Неверовский в группе в Facebook Vernadsky station team со ссылкой на официальной Twitter ВВС Чили. "Самолет C130 Hercules через семь часов после потери связи признан потерпевшим крушение", - заявили в пресс-службе ВВС. Идут поиски возможных выживших. Карта: @FACh_Chile На борту находились 17 членов экипажа и 21 пассажир. Самолет летел из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монтлавы. Самолет исчез с радаров в 18:17 (23:17 вторник, 9 декабря по Киеву) в районе пролива Дрейка. Летевший в Антарктиду персонал должен был осмотреть трубопровод, поставляющий топливо на базу. Как сообщали Українські Новини, в Греции разбился вертолет с россиянами на борту. Кроме того, на виставке старинной технике "Крылья свободы" в штате Коннектикут 2 октября при посадке разбился бомбардировщик Boeing B-17G Flying Fortress. Также самолет с двумя пилотами на борту упал и загорелся под Полтавой.