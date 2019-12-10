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  • У протоці Дрейка сталася трагедія: розбився літак з 38 людьми на борту
10 грудня 2019, вівторок, 09:07 12
Світ 2019-12-10T11:00:02+02:00
Українські Новини
У протоці Дрейка сталася трагедія: розбився літак з 38 людьми на борту

У протоці Дрейка сталася трагедія: розбився літак з 38 людьми на борту

Ярина Вацяк
Протока Дрейка, ВПС Чилі, Антарктида, авіакатастрофа, катастрофа літака
Катастрофа літака в протоці Дрейка. Фото: elinformadorchile.cl
Катастрофа літака в протоці Дрейка. Фото: elinformadorchile.cl

У понеділок, 9 грудня, близько 23:17 за київським часом в протоці Дрейка, на північ від Антарктиди, розбився літак чилійських ВВС C130 Hercules, на борту якого було 38 людей.

Про це повідомив Ігор Неверовський у групі в Facebook Vernadsky station team з посиланням на офіційній Twitter ВПС Чилі.

"Літак C130 Hercules через сім годин після втрати зв'язку визнаний таким, що зазнав краху", - заявили в прес-службі ВВС. Йдуть пошуки можливих вижили.

Карта: @FACh_ChileКарта: @FACh_Chile

На борту перебували 17 членів екіпажу і 21 пасажир. Літак летів з Пунта-Аренас на антарктичну базу імені президента Едуардо Фрея Монтлавы. Літак зник з радарів в 18:17 (23:17 вівторок, 9 грудня за Києвом) в районі протоки Дрейка.

Летів в Антарктиду персонал мав оглянути трубопровід, який постачає паливо на базу.

Як повідомляли Українські Новини, у Греції розбився вертоліт з росіянами на борту.

Крім того, на виставці старовинній техніці "Крила свободи" в штаті Коннектикут 2 жовтня при посадці розбився бомбардувальник Boeing B-17G Flying Fortress.

Також літак з двома пілотами на борту впав і загорівся під Полтавою.

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