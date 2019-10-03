подписаться на рассылку
25 25.65
27.2 28.05
˟
03 октября 2019, четверг, 11:57 662
Америка 2019-10-03T12:02:53+03:00
Українські Новини
Страшная авиакатастрофа в США: "Летающая крепость" унесла 7 жизней

Страшная авиакатастрофа в США: "Летающая крепость" унесла 7 жизней

Падение
Падение "Летающей крепости". Фото: @aaron_katzman/Twitter

На виставке старинной технике "Крылья свободы" в штате Коннектикут 2 октября при посадке разбился бомбардировщик Boeing B-17G Flying Fortress. Вследствие крушения погибло 7 человек. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на официальный "Твиттер" аэропорта Брэдли.

Самолет принадлежал фонду Collings Foundation, который занимается восстановлением и поддержанием функционирования раритетной техники. Он был построен 7 апреля 1945 года, но не принимал участия в боях. До списания самолет использовался службой спасения на море, для контроля за ядерными испытаниями, а также для тушения пожаров. Как сообщается, до крушения бомбардировщик пережил две аварии.

30 сентября "Летающая крепость" (известное прозвище бомбардировщиков данной модели) прибыла на выставку Wings of Freedom ("Крылья свободы"), организованную фондом, которая должна была продлиться по 3 октября. Посетители выставки имели возможность полетать на раритетных самолетов за определенную сумму. Во время такого полета, при заходе самолета на посадку и случилась трагедия. Сообщается, что вследствие катастрофы погибло 7 и травмировалось 12 человек.

Как сообщали Українські новини, причиной авиакатастрофы Boeing 737 Max 8, произошедшей 29 октября 2018 года в Индонезии стало неправильное проектирование самолета.

Ранее в Греции разбился вертолет с россиянами на борту, а под Полтавой упал и загорелся самолет с двумя пилотами на борту. 

Больше новостей о: США Boeing Авиакатастрофа Трагедия

Архив
Новости
"Слуга народа" Тищенко рассказал о надувной кукле и сравнил Украину с насосом на вопрос о "формуле Штайнмайера" 12:19
Украина может принять рекордный объем дизтоплива в октябре 12:12
Крупный металлургический завод остановил производство 12:02
Страшная авиакатастрофа в США: "Летающая крепость" унесла 7 жизней 11:57
Полномочия мэра Киева и председателя КГГА могут разделить: в Раде намерены принять законопроект 11:54
больше новостей
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
Рекордное падение гривны: НБУ показал официальный курс валют посреди недели 05:48
Яценюк открестился от должности вице-премьера в новом правительстве Зеленского 15:33
Уже к концу года паспорта старого образца могут заменить на новые 15:18
больше новостей
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским 20:10
Строительство Шулявского моста остановлено 11:31
Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы 13:00
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Несогласный с "формулой Штайнмайера" Порошенко три года назад намеревался подписать ее 21:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok