Страшная авиакатастрофа в США: "Летающая крепость" унесла 7 жизней

На виставке старинной технике "Крылья свободы" в штате Коннектикут 2 октября при посадке разбился бомбардировщик Boeing B-17G Flying Fortress. Вследствие крушения погибло 7 человек. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на официальный "Твиттер" аэропорта Брэдли.

Самолет принадлежал фонду Collings Foundation, который занимается восстановлением и поддержанием функционирования раритетной техники. Он был построен 7 апреля 1945 года, но не принимал участия в боях. До списания самолет использовался службой спасения на море, для контроля за ядерными испытаниями, а также для тушения пожаров. Как сообщается, до крушения бомбардировщик пережил две аварии.

30 сентября "Летающая крепость" (известное прозвище бомбардировщиков данной модели) прибыла на выставку Wings of Freedom ("Крылья свободы"), организованную фондом, которая должна была продлиться по 3 октября. Посетители выставки имели возможность полетать на раритетных самолетов за определенную сумму. Во время такого полета, при заходе самолета на посадку и случилась трагедия. Сообщается, что вследствие катастрофы погибло 7 и травмировалось 12 человек.

Как сообщали Українські новини, причиной авиакатастрофы Boeing 737 Max 8, произошедшей 29 октября 2018 года в Индонезии стало неправильное проектирование самолета.

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