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10 декабря 2019, вторник, 08:41 36
Силовые структуры 2019-12-10T08:48:31+02:00
Українські Новини
Во вторник на Донбассе погибли три украинских военных

Во вторник на Донбассе погибли три украинских военных

Ярина Вацяк
ООС, обстрелы в зоне ООС, война на Донбассе, Подрыв военных, Потери в зоне ООС
Свечка. Фото: pixabay.com
Свечка. Фото: pixabay.com

Во вторник, 9 декабря, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое украинских военнослужащих Объединенных сил. В то время, как "нормандская четверка" договаривалася о полном прекращении огня на Донбассе до Нового года, боевики за минувшие сутки 7 раз обстреляли позиции ООС.

Об этом говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

"9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано также вражеский огонь из вооружения БМП", - говорится в нем.

Так, боевики дважды открывали огонь неподалеку Водяного - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Березовой - из автоматических гранатометов; вблизи Красногоровки - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно.

Кроме того, боевики стреляли возле Луганского - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Новолуганского - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и вблизи Хутора Свободного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь со стороны ВСУ не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 8 декабря во время обстрелов боевиков погиб один боец ВСУ, двое получили ранения, а еще один - боевую травму. 

Ранее в зоне ООС количество обстрелов возросло, два воина ВСУ были травмированы 6 декабря.

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