Во вторник на Донбассе погибли три украинских военных

Во вторник, 9 декабря, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое украинских военнослужащих Объединенных сил. В то время, как "нормандская четверка" договаривалася о полном прекращении огня на Донбассе до Нового года, боевики за минувшие сутки 7 раз обстреляли позиции ООС.

Об этом говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

"9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано также вражеский огонь из вооружения БМП", - говорится в нем.

Так, боевики дважды открывали огонь неподалеку Водяного - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Березовой - из автоматических гранатометов; вблизи Красногоровки - из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно.

Кроме того, боевики стреляли возле Луганского - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Новолуганского - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и вблизи Хутора Свободного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь со стороны ВСУ не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, 8 декабря во время обстрелов боевиков погиб один боец ВСУ, двое получили ранения, а еще один - боевую травму.

Ранее в зоне ООС количество обстрелов возросло, два воина ВСУ были травмированы 6 декабря.