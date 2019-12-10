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10 декабря 2019, вторник, 02:56 4
Президент 2019-12-10T02:59:42+02:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что к вопросу аннексии Крыма на этой "нормандской встрече" не дошли

Зеленский заявил, что к вопросу аннексии Крыма на этой "нормандской встрече" не дошли

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Аннексия Крыма, Владимир Путин
Зеленский, итоги нормандской встречи. Скриншот трансляции
Зеленский, итоги нормандской встречи. Скриншот трансляции

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече "нормандской четверки" к вопросу аннексии Автономной Республики Крым лидеры не дошли. Об этом он заявил во время итогового брифинга после совместной пресс-конференции лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция), которая прошла вчера, 9 декабря, в Париже

"Я очень хотел обсуждать этот вопрос (Крыма ). Не буду вам врать, потому что мы на первый же вопрос о разведении потратили 30-40 минут, потому что у меня своя позиция. Затем обмен, он пошел легче. И к Крыму подробно мы не дошли".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский также рассказал, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным продолжалась более часа. Президент поделился, что ему было сложно договариваться с Путиным, однако он чувствовал уступки с его стороны.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.

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