Зеленский заявил, что к вопросу аннексии Крыма на этой "нормандской встрече" не дошли

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече "нормандской четверки" к вопросу аннексии Автономной Республики Крым лидеры не дошли. Об этом он заявил во время итогового брифинга после совместной пресс-конференции лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция), которая прошла вчера, 9 декабря, в Париже

"Я очень хотел обсуждать этот вопрос (Крыма ). Не буду вам врать, потому что мы на первый же вопрос о разведении потратили 30-40 минут, потому что у меня своя позиция. Затем обмен, он пошел легче. И к Крыму подробно мы не дошли".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский также рассказал, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным продолжалась более часа. Президент поделился, что ему было сложно договариваться с Путиным, однако он чувствовал уступки с его стороны.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.