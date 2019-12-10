Зеленский пригласил на Донбасс пропагандиста Соловьева и всех желающих

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы оккупированный Донбасс на переговорах также представляли переселенцы, выехавшие на территорию подконтрольную Киеву. Об этом он заявил во время вступительного слова на совместной пресс-конференции лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция), которая прошла вчера, 9 декабря, в Париже.

"В Станице Луганской, в Петровском, в Золотом, где мы разводили войска, я приезжал и говорил с жителями оккупированного Донбасса, работающих ... квартира у них на оккупированной части, а работают они в школе у ​​нас, в Украине, или наоборот .Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев - весело говорит в Москве, что происходит - а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, "глазками". Ничего страшного, я думаю, туфли Бриони, или что там не запачкаете", - заявил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский подтвердил, что обмен пленных "всех на всех" состоится до конца года.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.