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10 декабря 2019, вторник, 01:45 132
Политика 2019-12-10T02:15:02+02:00
Українські Новини
Опубликовано итоговое коммюнике, принятое в Париже главами "нормандских" стран

Опубликовано итоговое коммюнике, принятое в Париже главами "нормандских" стран

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
нормандский формат, Нормандская встреча, Коммюнике
Зеленский, Макрон, Путин и Меркель на встрече в
Зеленский, Макрон, Путин и Меркель на встрече в "нормандском формате". Фото с сайта Президента Украины

Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже.  Опубликовано принятое по итогам саммита нормандской четверки коммюнике, состоявшейся в Париже в понедельник, 9 декабря на сайте Офиса президента Владимира Зеленского.

  1. Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта:

Стороны опреданы полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.

Они поддержат разработку и осуществление обновленного плана по разминированию на основе решения Трехсторонней контактной группы о противоминную деятельность от 3 марта 2016 года.

Они поддержат договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным участкам разведения с целью разведения сил и средств к концу марта 2020 года.

Они поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая Международным комитетом Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемых лиц.

Они поддержат достижения в течение 30 дней договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна быть в состоянии способствовать снижению напряженности и продвижению мира, стабильности и безопасности с использованием всех возможностей мандата (от 21 марта 2014) и пользоваться безопасным и надежным допуском по всей территории Украина с целью полного выполнения своего мандата.

  1. Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:

Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство согласно версии, согласованной "четверко" и трехсторонних контактной группой.

  1. Дальнейшие шаги:

Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они согласились провести еще одну встречу в этом формате в течение четырех месяцев относительно политических и безопасности условий, в том числе - для организации местных выборов.

Как сообщали Українські Новини, встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) завершилась в Париже, главы государств впервые по итогам совместных саммитов вчетвером вышли на пресс-конференцию.

Ранее Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Однако Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.

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