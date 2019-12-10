Путин считает, что наступило потепление и что Украине нужен диалог с "конфликтующими сторонами"

Президент России Владимир Путин заявляет, что процесс разрешения военного конфликта на Донбассе развивается в правильном направлении.

Об этом он сказал по результатам переговоров "нормандского формата" при участии Украины, Германии, Франции и России, которые состоялись в Париже, передают Українськi Новини.

"Процес развивается в правильном направлении", - сказал Путин.

Он отметил, что переговоры констатировали определенное потепление, необходимое для решения конфликта.

Путин подчеркнул, что Россия все будет делать для того, чтобы конфликт на Донбассе был завершен.

При этом, но отметил, что для завершения конфликта необходим прямой диалог между конфликтующими сторонами, а именно - Украины и ДНР/ЛНР.

Как сообщали Українські Новини, Нормандский саммит официально завершился.

Также Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.

Также Путин заявил о необходимости внести "особый статус Донбасса" в Конституцию Украины.