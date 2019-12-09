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09 грудня 2019, понеділок, 18:57 18
Політика світу 2019-12-09T20:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленський і Путін вийдуть до преси після нормандської зустрічі

Зеленський і Путін вийдуть до преси після нормандської зустрічі

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Зеленський і Путін. Колаж
Зеленський і Путін. Колаж

У Франції розповіла про зміну графіка учасників "нормандського саміту" і визнала, що завершити всі зустрічі в запланований час не вдасться. Про це повідомляє "Європейська правда".

В найближчим часом повинна початися зустріч чотирьох лідерів. В Єлисейському палаці показали пресі кімнату, де вони будуть зустрічатися - це буде зал Мюрата. У залі йде підготовка до прийому глав держав. Співробітники розливають воду в келихи для учасників саміту. В центрі стоїть круглий стіл і чотири стільці.

Після цієї спільної зустрічі повинні продовжитися двосторонні переговори.

За планами, які узгоджувалися у вихідні, спільна прес-конференція чотирьох лідерів повинна була початися в 18:45 за місцевим часом. Зрештою лідери вирішили не виходити до преси, поки не завершиться остання двостороння зустріч між Зеленським і Путіним.

Далі лідери зустрінуться знову, у форматі робочого обіду та обговорять домовленості.

Зараз очікується, що підсумкова прес-конференція почнеться після вечері, в 21:00 по Парижу (22:00 за київським часом).

Зеленський провів зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Зустріч відбувається перед "нормандським самітом", де лідери Німеччини, Франції, України і Росії обговорять ситуацію на Донбасі. До цього український президент Зеленський вже поспілкувався з французьким лідером Емануелем Макроном.
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