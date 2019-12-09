Путина на "нормандской встрече" посадят напротив Зеленского, - журналист

В ходе "нормандской встречи" президента России Владимира Путина посадят напротив президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

Также журналист пишет, что слева от Путина будет Меркель, а справа - Макрон.

"Место Путина напротив Зеленского, слева от него Меркель, справа - Макрон", - написал он.





«Его превосходительство господин Путин»: Место Путина напротив Зеленского, слева от него Меркель, справа - Макрон pic.twitter.com/TxAlPZLmEI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Также Смирнов показал, как выглядит зал переговоров.





Зал Мюрата, где пройдет встреча в нормандском формате, выглядит аскетично. Пока тут разливают воду pic.twitter.com/lbHomDxNPs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019





Как сообщали Українські Новини, Зеленский приехал в Елисейский дворец на "Рено".

Кроме того, Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.



Тем времнем в Париже образовались рекордные пробки из-за забастовки.