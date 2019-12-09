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09 декабря 2019, понедельник, 18:17 237
Внешняя политика 2019-12-09T18:18:28+02:00
Українські Новини
Путина на "нормандской встрече" посадят напротив Зеленского, - журналист

Путина на "нормандской встрече" посадят напротив Зеленского, - журналист

Валерия Назаренко
Париж, Франция, Путин, Владимир Зеленский, Нормандская встреча
Зеленский и Путин Коллаж: Украинская правда
Зеленский и Путин Коллаж: Украинская правда

В ходе "нормандской встречи" президента России Владимира Путина посадят напротив президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

Также журналист пишет, что слева от Путина будет Меркель, а справа - Макрон.

"Место Путина напротив Зеленского, слева от него Меркель, справа - Макрон", - написал он.


Также Смирнов показал, как выглядит зал переговоров. 



Как сообщали Українські Новини, Зеленский приехал в Елисейский дворец на "Рено".

Кроме того, Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.

Тем времнем в Париже образовались рекордные пробки из-за забастовки

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