На Донбасі, в Криму та Львові: де найбільше цікавляться "нормандською зустріччю"

У Парижі сьогодні, 9 грудня, відбудеться двостороння зустріч і спільний саміт лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція), на який Президент Володимир Зеленський вже прибув в Єлисейський палац (резиденція президента Франції).

В Україні і світі стежать першою за три роки зустріччю "нормандської четвірки". Так, за даними сервісу Google Trends, за останній тиждень перед самітом найчастіше цікавилися зустріччю у Львівській і Донецькій області. Різниця тільки в мовах запитів.

Російською мовою "нормандська зустріч" найбільше цікавив жителів Донецької області, трохи відстають за кількістю запитів в Луганській області.

При цьому запит "нормандський формат" був лідером серед жителів Києва, Харківської, Луганської, Запорізької та Донецької областей.

Так українською мовою "нормандський формат" найчастіше шукали у Львівській області та Івано-Франківської області.

Запит "нормандська зустріч" показує схожі результати.

Водночас тенденція пошуку трохи змінилася за останній день. Так за останні 24 години запит "нормандський формат" почали більш активно гуглити, окрім Луганської та Донецької областей, у Харківській області та окупованому Криму.

Як повідомляли Українські Новини, під час нормандської зустрічі президента Росії Володимира Путіна посадять навпроти президента України Володимира Зеленського.

Тим часом Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників.