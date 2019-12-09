Графік нормандської зустрічі в Парижі змінили, початок перенесли

Час початку саміту в нормандському форматі в Парижі перенесли. Про це повідомляє Європейська правда.

зокрема, французька сторона розповіла про зміну графіка учасників саміту і визнала, що завершити всі зустрічі в запланований час не вдасться.

Зустріч чотирьох лідерів трохи змістили. При цьому в Єлисейському палаці показали пресі кімнату, де вони будуть зустрічатися. Однак після цього загального зустрічі повинні продовжитися двосторонні переговори.

За планами, які погоджувалися на вихідних, спільна прес-конференція чотирьох лідерів повинна була початися в 18:45 за місцевим часом. Зрештою лідери вирішили не виходити до преси, поки не завершиться остання двостороння зустріч між Зеленським і Путіним.

Далі лідери зустрінуться знову, у форматі робочого обіду та обговорять умовлене.

Зараз очікується, що підсумкова прес-конференція розпочнеться після вечері, в 21:00 по Парижу (22:00 за київським часом).

Як повідомляли Українські новини, Зеленський проводить зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Зустріч відбувається перед "нормандським самітом", де лідери Німеччини, Франції, України і Росії обговорять ситуацію на Донбасі. До цього український президент Зеленський вже поспілкувався з французьким лідером Емануелем Макроном.

Також повідомлялося, що Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників.