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09 грудня 2019, понеділок, 17:47 21
Політика світу 2019-12-09T19:00:03+02:00
Українські Новини
Зеленський проводить зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель

Зеленський проводить зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Зеленський і Меркель. Фото: ОПУ
Зеленський і Меркель. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський проводить двосторонню зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Парижі. Про це повідомляє "Європейська правда".

"Йде двостороння зустріч президента Володимира Зеленського та канцлера Ангели Меркель в рамках нормандського саміту в Парижі", - йдеться у повідомленні офісу президента.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч відбувається перед "нормандським самітом", де лідери Німеччини, Франції, України і Росії обговорять ситуацію на Донбасі. До цього український президент Зеленський вже поспілкувався з французьким лідером Емануелем Макроном.

Також повідомлялося, що Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників. Водночас в Парижі утворилися рекордні пробки через страйк.
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