Зеленський проводить зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель

Президент України Володимир Зеленський проводить двосторонню зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Парижі. Про це повідомляє "Європейська правда".

"Йде двостороння зустріч президента Володимира Зеленського та канцлера Ангели Меркель в рамках нормандського саміту в Парижі", - йдеться у повідомленні офісу президента.

Триває двостороння зустріч Президента @ZelenskyyUa 🇺🇦 та канцлера Ангели Меркель 🇩🇪 у рамках Нормандського саміту в Парижі. — Офіс Президента (@APUkraine) December 9, 2019

Як повідомляли Українські Новини, зустріч відбувається перед "нормандським самітом", де лідери Німеччини, Франції, України і Росії обговорять ситуацію на Донбасі. До цього український президент Зеленський вже поспілкувався з французьким лідером Емануелем Макроном.

Також повідомлялося, що Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників. Водночас в Парижі утворилися рекордні пробки через страйк.