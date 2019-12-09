В день встречи "нормандской четверки" в Париже образовались рекордные пробки

Сегодня утром во Франции из-за продолжения забастовки пробки побили рекорд и достигли 631 километра.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Так, сообщается, что накануне нового дня демонстраций во Франции, запланированного на вторник, компания SNCF, оператор французских железных дорог, а также парижский оператор автобусов и метро RATP объявили о перебоях в работе транспорта.

Рекорд утренних пробок на парижских дорогах был побит в понедельник утром, 631 километр совокупных пробок был зафиксирован в 8.53 утра.

Последний рекорд был в октябре прошлого года - 629 километров.

Абсолютный рекорд пробок в Иль-де-Франсе, однако, датируется февралем 2018-го (739 км совокупных пробок, в основном из-за снегопада). Отмечается, что 5 декабря на улицы страны вышли около 800 тысяч людей против пенсионной реформы Макрона.



Как сообщали Українські Новини, сегодня, 9 декабря, состоится "нормандская встреча".



Также в СМИ сообщали, что отдельная встреча Путина с Зеленским состоится после переговоров "четверки".



Кроме того,стало известно, каких чиновников взял с собой Зеленский на "нормандскую встречу".