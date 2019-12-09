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09 декабря 2019, понедельник, 18:07 392
Судебная власть 2019-12-09T18:07:45+02:00
Українські Новини
НАБУ проводит обыски в Одесском горсовете

НАБУ проводит обыски в Одесском горсовете

Анна Рудык
Обыски, НАБУ, Одесский городской совет
НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в Одесском городском совете.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель горсовета.

Обыски проходят в департаментах финансов и коммунальной собственности.

При этом сотрудники НАБУ не уточнили, в рамках какого уголовного производства проводят обыск.

Как сообщали Українські Новини, Генеральная прокуратура провела обыск в международном аэропорту "Одесса" по делу о возможном завладении 11 млн гривен предприятия. Процессуальные действия были проведены в рамках уголовного производства по фактам завладения средствами коммунального предприятия в особо крупных размерах должностными лицами подрядных организации по договорам проведения ремонтных работ на территории аэропорта.

Ранее СБУ и Нацполиция провели обыски в "Укргаздобыче".

Также Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины провели обыски в Ужгородском городском совете, касающиеся выделения земельных участков в 2014 году Ужгородским городским советом предыдущего созыва".

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